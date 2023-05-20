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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

السبت، 20 مايو 2023 09:42 ص
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل المصابين لمستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.
 
انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بقرية شبشير الحصة مركز طنطا باصابات متفرقة بينهم إصابات خطيرة، تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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اخبار الحوادث

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