إصابة عامل في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية ساحل طما بين طرفين وضبط 3 من المشاركين فيها من بينهم عامل مصاب وذلك بسبب الخلاف على لهول الأطفال تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وتعين الخدمات الأمنية بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة ووجود مصاب وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصاب بناحية ساحل طما البحري دائرة مركز طما حيث تبين أن طرفيها كل من" طرف أول "يسي ف ف ب 20 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس "وشقيقه وليد ف ف ب 39 سنة عامل.

وبين " طرف ثان "عمرو ا م ف 36 سنة سائق الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب لهو الأطفال تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة .