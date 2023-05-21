إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربي

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانا يستقلانها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة محافظة الفيوم، اليوم الأحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى بدائرة محافظة الفيوم مما أسفر عن إصابة شخصين بينهما مساعد شرطة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوى اليوم، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل قبل مدخل أبو صير اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة كل من أبو العلا ر خ 47 سنة، مساعد شرطة بمديرية أمن القاهرة ومقيم هوارة المقطع بدائرة مركز الفيوم، وعيد ع ع، 41 سنة، سائق السيارة، ومقيم سمالوط المنيا.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإيداعهما فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهما، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

كما تم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة فى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.