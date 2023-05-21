إزاى تحافظ على صحة الكلى وتحميها من الأمراض؟

كتبت نهير عبد النبى

الكلى واحدة من أهم الأعضاء في جسم الانسان والتي يجب أن تحافظ عليها دائما لتخطى المشاكل التي يعانى منها البعض وحسب ما ذكره موقع webmdفأن هناك بعض الطرق التي يجب ان تتبعها للحفاظ على صحة الكلى وهى:

- لا تفرط في تناول بعض الأدوية

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية هي عقاقير مضادة يمكن أن تتلف كليتيك إذا أخذت الكثير منها دفعة واحدة أو تناولتها كثيرًا. ويمكن أن يؤدي استخدام مثبطات مضخة البروتون (PPIs) للقرحة أو ارتجاع المريء لفترة طويلة إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى المزمنة. يجب ألا تتناولها إلا إذا قال طبيبك أنك بحاجة إليها.

- المضادات الحيوية

يمكن لهذه العقاقير المقاومة للبكتيريا أن تدمر كليتيك إذا كنت تستخدمها كثيرًا يمكن أن يحدث حتى لو كنت بصحة جيدة، على الرغم من أنه أكثر خطورة إذا لم تعمل كليتيك كما ينبغي من المرجح أن تسبب بعض الأنواع مشاكل .

- تخطي المكملات العشبية

لا يتعين على صانعي المكملات أن يثبتوا أن منتجاتهم آمنة ، وقد يؤدي بعضها إلى تلف الكلى، و يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص إذا كنت تعاني من أمراض الكلى لأنها يمكن أن تجعل الحالة أسوأ أو تؤثر على كيفية عمل بعض الأدوية تحدث مع طبيبك قبل تجربة أي مكمل عشبي.

- تناول طعام صحي

تعالج الكليتان كل ما تأكله أو تشربه ، بما في ذلك أي شيء ضار لك ، مثل الكثير من الدهون والملح والسكر بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وغيرها من الحالات التي تؤثر على كليتيك يحتوي النظام الغذائي الصحي على الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة وقليل من الأطعمة المصنعة.

- عدم الإفراط في تناول الملح

يؤثر هذا المعدن على الناس بطرق مختلفة بالنسبة للبعض ، يبدو أنه يرفع كمية البروتين في بولهم و يمكن أن يضر ذلك بكليتيك أو يزيد من سوء مرض الكلى إذا كنت مصابًا به بالفعل. يزيد الكثير من الملح أيضًا من فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، وهو سبب نموذجي لأمراض الكلى ، وحصوات الكلى ، والتي يمكن أن تكون مؤلمة جدًا وقد تسبب ضررًا بدون علاج.

- اشرب كمية كافية من الماء

يساعد الماء في الحصول على العناصر الغذائية المهمة لكليتيك ونقل الفضلات إلى المثانة على شكل بول إذا كنت لا تشرب ما يكفي ، يمكن أن تتوقف المرشحات الصغيرة داخل الكلى مما يؤدي إلى حصوات الكلى والتهابات حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يتلف كليتيك إذا حدث بشكل متكرر عادةً ما يكون تناول أربعة إلى ستة أكواب يوميًا مناسبًا ، ولكن قد تحتاج إلى المزيد إذا كنت مريضًا أو في الخارج في الحر.

- احصل على الفحص

من المهم معرفة مخاطر إصابتك بأمراض الكلى، حيث تزداد احتمالية الإصابة إذا كنت أنت أو أحد أقاربك المقربين مصابًا بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو تاريخ عائلي للإصابة بالفشل الكلوي في هذه الحالات ، قد يقترح طبيبك إجراء اختبارات كلى معينة كجزء من فحوصاتك المنتظمة كلما التقطته مبكرًا ، كان من الأسهل علاجه وحتى التوقف في بعض الأحيان.