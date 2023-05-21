أوقاف القليوبية تفتتح الأسبوع الثقافى بشبين القناطر بعنوان "الأسرة صمام المجتمع"

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، الأسبوع الثقافى بمسجد التقوى بقرية الحزانية بمدينة شبين القناطر، وذلك بحضور الدكتور عواد محمود عواد أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والذي جاء تحت عنوان "الأسرة صمام أمان للمجتمع".

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه كان عنوان اليوم هو "حق الوالدين"، حيث أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن حق الوالدين يعتبر أول السلوك البشرى الذى يترجم أثر العبادة فى نفس العابد، حيث اقترن حق الوالدين بالأمر بالعبادة فى بيان قرآني حكيم، "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، وأيضا "وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا".

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه حتى جاء القرآن على لسان سيدنا المسيح "عليه السلام"، ليعلن للبشرية كلها أن سلب حق الوالدين ومنها حق الأم يكون مؤدياً لقسوة القلب وسبباً لها مع الشقاء والحرمان من رحمة الله، "وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا".

وأشار مدير أوقاف القليوبية، إلى أن القيام على حق الوالدين يسبق فضل الجهاد ويتقدم عليه فى الأجر والثواب، فعندما سأل عبد الله بن مسعود سيدنا النبي.. أى العمل أفضل؟.. قال: الصلاة على وقتها.. قال: ثم أى؟.. قال: بر الوالدين.. قال: ثم أى؟.. قال: الجهاد فى سبيل الله".

واستطرد، لذلك فإن جماعات التطرف والضلال تسعي لاختطاف عقول الشباب وجذبهم بعيداً عن الانتماء للدين والوطن، ويكون شغلهم الشاغل هو تهميش وتسفيه قيمة الوالدين والاستخفاف بفكرة طاعة الوالدين ليصبح ولاء الشاب لجماعة الضلال وأسيراً لتوجهاتهم الوضيعة وفكرهم الخبيث، لذلك لا بد أن يعلم الشباب جيداً أن أسرته وعلى رأسها الوالدين هى صمام الأمان والسلام للفرد والمجتمع، ولن ينال رضا الله إلا برضا الوالدين، ولن يشكر الله من لم يشكر والديه، ولن يفلح أبداً من خاب فى طاعة والديه، ولن يبارك له فى رزقه من حرم من دعاء والديه، "أن اشكر لى ولوالديك".. صدق الله العظيم.

ومن ناحيتهم أعرب المصلون الذين إمتلأ بهم المسجد عن شكرهم العميق لمثل هذه الفعاليات الدعوية بمساجد القليوبية، والتى لا تتوقف على مدار الأسبوع، ضارعين إلى الله تعالى أن تظل مصر قائدة فى تعمير المساجد من ناحية المبنى والمعنى، وأن يحفظ قيادتها وشعبها على الدوام، ودائما يظل شعار أوقاف القليوبية "خدمة بيوت الله شرف".