وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب المركز الإسلامي

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية اليوم الأحد، احتفالية المركز الثقافي الإسلامي بمحرم بك بمناسبة تخرج وتكريم دفعة جديدة خريجي المركز، بحضور الدكتور طلعت حجاج عميد المعهد الثقافي بمحرم بك، الدكتور محمد سلام عميد المركز الثقافي بالعجمي. الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية ، إيهاب البهي مدير المركز الثقافي بمحرم بك، رجب سليم مدير المركز الثقافي بالعجمى.

وقال بيان الأوقاف اليوم، إن الاحتفال جاء وسط إشادة بالغة من خريجي المركز الثقافي بما تلقوه من علوم على يد أساتذة متخصصين وما درسوه من علوم تقود حياتهم إلى النجاح في الحياة العملية دنيا ودين مقدمين خالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف بقيادة الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لما يبذله من جهد لتثقيف وتنوير مختلف الفئات والمراحل العمرية، سواء كان ذلك بالمساجد أو مراكز الثقافة أو المسابقات التي تعلنها الوزارة بصورة غير مسبوقة.