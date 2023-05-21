أوقاف الإسكندرية: استمرار فتح الأنشطة الصيفية بالمساجد لتعليم الأطفال علوم القرآن

واصل الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، متابعة الأنشطة القرآنية والصيفية بالمحافظة، حيث تفقد اليوم الأحد، طلاب البرنامج التثقيفى والصيفى بمسجد محمد موسى بإدارة أوقاف العجمى، حيث تجمع عدد ما يزيد عن ألف طفل جاءوا يشاركون فى النشاط الصيفى حيث اصطحب أولياء الأمور أبنائهم للالتحاق والاشتراك بالأنشطة الصيفية للطفل.

وأكد بيان الاوقاف بالإسكندرية، أن اولياء الأمور ازدادت ثقتهم فى الأوقاف ومساجدها بعدما شاهدوا الأوقاف تحقق نجاحات غير مسبوقة فى العديد من الأنشطة والمجالات التى جعلتهم واثقين بأن أبنائهم فى أحضان الأوقاف سيكونون فى أمان.

وألقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل الوزارة كلمة وجهها لأولياء الأمور والأطفال المشاركين بأن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقيادة الدينية تولى اهتماماً بالغاً بالقرآن وأهله وأن أوقاف الإسكندرية تعلن تمام جاهزيتها واستعدادها بكافة قيادتها وأئمتها ومساجدها لشرف استقبال أبناء الوطن بمختلف مراحلهم العمرية لتحفظيهم كتاب الله وتبصيريهم بصحيح تعاليم الدين الإسلامى الذى يدعو إلى الحب والصفح والتراحم والسلام والبناء والتعمير والصلح والإصلاح وعظيم مكارم الأخلاق التى تحقق مراد الله.

مؤكدا أننا نسعد بخدمة القرآن وأهله حتى نخرج جيلا يستطيع أن يبنى ويعمر لا يهدم ولا يدمر، يصلح ولا يفسد يحافظ على دينه وبلده وقادر على مواجهة أصحاب الفكر العفن والعقول الضالة والمضلة، كما أكد لأولياء الأمور والأطفال اننا سنتبنى أصحاب المواهب فى مختلف المجالات ولن نتركهم إلا وقد حققوا أهدافهم.