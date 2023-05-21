أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الأحد

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار البيض في مصر هبوط قرابة 8 جنيهات لتسجل كرتونة أقل مستوى لها منذ شهر رمضان المبارك وهبط سعر البيض الأبيض إلي 78 جنيها للكرتونة في حين هبط سعر كرتونة البيض الأحمر إلي 85.75 جنيها بتراجع بلغ 9 جنيهات.

وتراجعت أسعار البيض البلدي إلي 96 جنيها للكرتونة في المزارع ويصب المستهلكين بسعر يتراوح بين 105 إلي 110 جنيها وسط معروض كبير في الأسواق بحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.