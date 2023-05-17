أسعار الدواجن اليوم.. كيلو الفراخ يسجل 63 جنيها فى المزرعة

شهدت أسعار الدواجن استقرارا اليوم الأربعاء 17-5-2023 بعد تراجع طفيف فى الأسواق أمس، حيث سجل الكيلو للمستهلك 75 جنيها، وكشفت شعبة الدواجن أن سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل 63 جنيها للكيلو بانخفاض جنيهين، ويصل المستهلك بـين 75 و78 جنيها فى الأسواق، وقد يختلف هذا السعر حسب المنطقة، فى حين انخفض الطلب بشكل محدود بعد انتهاء شهر رمضان.

من جانبه قال سامح السيد رئيس الشعبة إن سعر الساسو يسجل تسليم المزرعة 67 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7_8 والكتكوت الساسو 6_7 وألفراخ الأمهات البيضاء 56 جنيها.

وشددت شعبة الدواجن على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن فى القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم فى ضبط السوق، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة ألفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

وسجلت أسعار البيض الأبيض فى المزرعة 88 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا فى حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 97 جنيها والبيض البلدى 93 جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها تسليم المستهلكين.