7 نصائح للسيطرة على الصدفية خلال فصل الصيف.. منها شرب الماء

كتبت ميرفت رشاد

الصدفية هي حالة جلدية مناعية ذاتية مزمنة تسبب التراكم السريع لخلايا الجلد ، ينتج عنه ظهور بقع سميكة ، حمراء ، متقشرة من الجلد يمكن أن تكون مؤلمة وحكة، يمكن أن تحدث الحالة في أي مكان من الجسم ولكنها أكثر شيوعًا في فروة الرأس والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر.

بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تؤدي الحرارة والعرق إلى تفاقم الصدفية لديهم ، حيث يمكن للعرق أن يهيج الجلد ويسبب الحكة وعدم الراحة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تجعل مستويات الرطوبة المرتفعة الجلد أكثر عرضة للعدوى ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الصدفية، من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون للتعرض لأشعة الشمس تأثير إيجابي على الصدفية لدى بعض الأشخاص، تحتوي أشعة الشمس على الأشعة فوق البنفسجية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين مظهر آفات الصدفية، إليك طرق التعامل مع الصدفية خلال فصل الصيف وفقا لما نشره موقع " ndtv".

7 نصائح للتعامل مع الصدفية خلال الصيف: 1. شرب الماء يعد شرب كمية كافية من الماء أمرًا حيويًا للحفاظ على رطوبة بشرتك خلال أشهر الصيف، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم أعراض الصدفية ، مما يؤدي إلى الجفاف والتقشر والحكة، تأكد من أنك تستهلك ما لا يقل عن ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يوميًا لمنع الجفاف.



2. كن آمنا من الشمس يمكن أن تحدث نوبات الصدفية عن طريق التعرض لأشعة الشمس. لذلك ، يجب على الأفراد المصابين بالصدفية توخي مزيد من العناية لحماية بشرتهم خلال أشهر الصيف، ارتدِ ملابس واقية ، مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والقبعات والنظارات الشمسية ، كلما أمكن ذلك ، واستخدم واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30.



3. استخدم المرطبات ضع المرطبات بشكل متكرر للحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة ، مما قد يمنع نوبات الصدفية، ابحث عن المنتجات المصنوعة خصيصًا للبشرة الحساسة والخالية من المكونات المهيجة.



4. تجنب التوتر والتدخين يمكن أن تؤدي بعض الأشياء إلى تفجر الصدفية ، مثل التدخين والتوتر، تجنب هذه المحفزات قدر الإمكان واطلب المساعدة المهنية لإدارة مستويات التوتر لديك.



5. الحفاظ على نظام غذائي صحي على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد لمرض الصدفية ، فإن تناول الطعام الصحي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب، أدخل الخضار الورقية والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي ، وتجنب الأطعمة المصنعة والسكرية.



6. الاستحمام بانتظام يمكن أن يساعد الاستحمام المنتظم في الحفاظ على نظافة بشرتك ومنع اندلاع الصدفية. استخدم صابونًا خفيفًا وخاليًا من العطور وتجنب الفرك الشديد الذي قد يضر بشرتك.

7. حافظ على منزلك باردا

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية إلى اندلاع نوبات الصدفية. استخدم المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على منزلك باردًا وجافًا.