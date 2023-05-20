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194 ألفا و897 طالبا يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

السبت، 20 مايو 2023 03:00 ص
194 ألفا و897 طالبا يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الاعدادية - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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ينطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة اليوم السبت، ويستمر حتى الخميس الموافق 25 مايو 2023، وذلك بمشاركة 194897 طالبا وطالبة، مقسمين على (685) لجنة.
 
ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).
 
وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مشددا على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.
 
وشدد مدير المديرية على المراقبين والملاحظين اتخاذ الإجراءات لمنع اصطحاب أو تواجد التليفون المحمول حتى تسير العملية الامتحانية بشكل منضبط ولائق مع المتابعة المستمرة من الزملاء مديرو عموم الإدارات.
 
 

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