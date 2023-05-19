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وزير التعليم يحيل واقعة تسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية للنيابة العامة

الجمعة، 19 مايو 2023 10:29 ص
وزير التعليم يحيل واقعة تسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية للنيابة العامة الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الاجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي شدد على كل المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.
 
 

التربية والتعليم

تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

إحالة واقعة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالدقهلية



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