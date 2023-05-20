وفاة شاب أثناء اللهو بطائرة ورقية فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

توفي شاب في العقد الثاني من العمر، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء قيامه باللهو بطائرة ورقية على سطح منزل ب مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

واستقبلت المستشفى بالمحلة، جثمان الشاب "ر.ع" 16 سنة، وبفحص الحالة العامة، تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبسؤال أهليته تبين أنه كان متواجدا على السطح للهو بطائرة ورقية، وسقط أرضا مغشيا عليه وحاول المرافقون له إنقاذه إلا أن المحاولات باءت بالفشل.