اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مايو 2023 08:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وفاة شاب أثناء اللهو بطائرة ورقية فى المحلة

السبت، 20 مايو 2023 07:58 ص
وفاة شاب أثناء اللهو بطائرة ورقية فى المحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفي شاب في العقد الثاني من العمر، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء قيامه باللهو بطائرة ورقية على سطح منزل بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.
 
واستقبلت المستشفى بالمحلة، جثمان الشاب "ر.ع" 16 سنة، وبفحص الحالة العامة، تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
 
وبسؤال أهليته تبين أنه كان متواجدا على السطح للهو بطائرة ورقية، وسقط أرضا مغشيا عليه وحاول المرافقون له إنقاذه إلا أن المحاولات باءت بالفشل.
 

اخبار المحافظات

المحلة

طائرة ورقيه

اخبار الحوادث

هبوط حاد في الدورة الدموية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة