الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشى

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عددا من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية ، عقب واقعة إلغاء امتحان الدراسات يوم الخميس الماضي بعد أن تم تسريبه.

وتفقد الوزير لجنة امتحان مدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات، والكنترول بالمدرسة.





وأكد الوزير أنه سوف يتم محاسبة كل مقصر فى واقعة التسريب، ولن تمر مرور الكرام ، واطمئن الوزير على سير الامتحانات و طالب الجميع بتوفير الهدوء للطلاب وكل وسائل الراحة أثناء انعقاد اللجان، وقد رافق الوزير ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم،





يذكر بأن تستكمل اليوم، امتحان مادة الدراسات للصف الثالث الاعدادي بعد أن تم الغاءه من قبل محافظ الدقهلية ، بعد عملية التسريب و تداول الامتحان بين الطلاب قبل بدء اللجنة.

وزير-التعليم-ومحافظ-الدقهلية-يتفقدان-لجان-الشهادة-الإعدادية-بعد-واقعة-تسريب-الدراسات-(1)



وزير-التعليم-ومحافظ-الدقهلية-يتفقدان-لجان-الشهادة-الإعدادية-بعد-واقعة-تسريب-الدراسات-(2)



وزير-التعليم-ومحافظ-الدقهلية-يتفقدان-لجان-الشهادة-الإعدادية-بعد-واقعة-تسريب-الدراسات-(3)



وزير-التعليم-ومحافظ-الدقهلية-يتفقدان-لجان-الشهادة-الإعدادية-بعد-واقعة-تسريب-الدراسات-(4)



وزير-التعليم-ومحافظ-الدقهلية-يتفقدان-لجان-الشهادة-الإعدادية-بعد-واقعة-تسريب-الدراسات-(5)



وزير-التعليم-ومحافظ-الدقهلية-يتفقدان-لجان-الشهادة-الإعدادية-بعد-واقعة-تسريب-الدراسات-(6)



وزير-التعليم-ومحافظ-الدقهلية-يتفقدان-لجان-الشهادة-الإعدادية-بعد-واقعة-تسريب-الدراسات-(7)



وزير-التعليم-ومحافظ-الدقهلية-يتفقدان-لجان-الشهادة-الإعدادية-بعد-واقعة-تسريب-الدراسات-(8)



وزير-التعليم-ومحافظ-الدقهلية-يتفقدان-لجان-الشهادة-الإعدادية-بعد-واقعة-تسريب-الدراسات-(9)