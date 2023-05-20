وزير التعليم العالى يشهد احتفال جامعة المنصورة بإجراء ألف حالة زراعة كبد

الدقهلية شريف الديب -محمد الحبشى

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور داخل جامعة المنصورة، وذلك للاحتفال بزراعة 1000 حالة كبد داخل جامعة المنصورة.

وتفقد وزير التعليم العالي يرافقه الدكتور أيمن مختار، كلية الحقوق، وكلية التجارة، وكلية المسالك البولية، وأشاد الوزير بحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسيفتتح الوزير قاعة الاختبارات الإلكترونية داخل كليه الحقوق، ونظمت جامعة المنصورة حفلا بمناسبة تحقيق 1000 حالة لزراعة الكبد داخل مستشفيات جامعة المنصورة.