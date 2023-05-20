وزير التعليم العالى يتفقد مركز الكلى بجامعة المنصورة

الدقهلية :محمد الحبشي

تفقد وزير التعليم العالي مركز الكلي والمسالك البوليه بجامعة المنصورة، وافتتاح مدرجات حديثه بكليه تجارة، وإنشاء المركز الجديد بالجهاز الهضمى.

واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور داخل جامعة المنصورة، وذلك للاحتفال بزراعة 1000 حاله كبد داخل جامعة المنصورة.

وتفقد وزير التعليم العالي يرافقه الدكتور أيمن مختار كليه الحقوق، وكليه التجارة، وكليه المسالك البولية، حيث أشاد الوزير بحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسيفتتح الوزير قاعة الاختبارات الإلكترونية داخل كليه الحقوق، ونظمت جامعة المنصورة حفلا بمناسبة تحقيق 1000 حالة لذراعة الكبد داخل مستشفيات جامعة المنصورة