وزيرة التضامن: تكافل وكرامة حمى الدولة وأعلى من قيم حقوق الإنسان فى مصر

كتب أمين صالح

أكد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أن تكافل وكرامة حمى الدولة وأعلي من قيم حقوق الإنسان، كما أن الرئيس وجه بزيادة 25% لمخصصات تكافل وكرامة، وتم بالفعل بداية تنفيذها منذ شهر أبريل، كما طالبت القباج بسرعة إدراج المبلغ الذي وجه الرئيس بتخصيصه كزيادة في موازنة وزارة التضامن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم، السبت، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن.

وقالت ممثلة وزارة المالية أنه من الممكن أن يتم إدراج هذا المبلغ في الاحتياطي، إلا أن "القباج" ردت علي ممثل وزارة المالية، وأكدت أنه فيما يتعلق بنسبة الزيادة الـ 25% يجب إدراجهم في الموازنة العامة للدولة، متابعة: يصعب أن نقبل بخصم مبلغ ووضعه في إطار الاحتياطي، خاصة وأنا أخطط شهريا لصرف معاشات تكافل وكرامة، كما أنه من الصعب أن نصع مبلغ وقدره 5 أو 6 مليارات جنيه فارق في الاحتياطي.

بدوره قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب،: كنا نتحدث في السابق عن ضرورة خفض عدد العاملين في الجهاز الإدارى للدولة لكن فيما يخص وزارة التضامن أصبحنا نعانى من عجز في عدد العاملين ومن ثم يجب إعادة النظر في هذا الأمر.