قطع مياه الشرب 10 ساعات بعدة مناطق بالفيوم اليوم

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، بدءا من العاشرة مساء اليوم، وحتى السادسة، من صباح غدا الأحد، وذلك لإجراء أعمال إصلاح لتسريب مياه، بخط مياه شرب قطر 1000 مم، بجوار مدرسة الأوائل، بطريق بني سويف/ الفيوم.

وأوضحت الشركة، بحسب بيان صحفي، بعد ظهر اليوم، أن مدينة الفيوم، تتأثر بانقطاع المياه، و17 منطقة على مستوى 4 مراكز بالمحافظة، وتضم مناطق الصوفي، وعزبة مأمون، وعلواية سعادة، وعلواية حادي، والسلخانة بمدينة الفيوم، وقرى تلات، والشيخ فصل، وحزين، والحريشي، والحميدية، وفتيح، بمركز الفيوم، وقرى العجميين، وطبهار، والنصارية، والسنجأ، وأبو جنشو وتوابعهم، بمركز أبشواي، والشواشنة بمركز يوسف الصديق.

وناشدت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الانقطاع، وأشارت إلى أنها ستوفر سيارات مياه شرب نقية متنقلة، للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة، من خلال طلبها بالاتصال بالخط الساخن رقم 125 من أي تليفون أرضي.