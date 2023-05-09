اليوم السابع
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مياه القاهرة تشارك فى المعرض الدولى لتكنولوجيا تنقية وتحلية ومعالجة مياه الصرف

الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:00 م
مياه القاهرة تشارك فى المعرض الدولى لتكنولوجيا تنقية وتحلية ومعالجة مياه الصرف شركة مياة الشرب
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد شركة مياه الشرب بالقاهرة للمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي السابع لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف في الفترة من 15-17- مايو 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير طنطاوي القاهرة الجديدة وذلك تحت رعاية وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور مهندس عاصم الجزار .

ويعد معرض وتركس وهو المعرض الدولى المتخصص فى مجال البنية التحتية لتنقية و تحلية المياه و معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى وأنظمة الرى المختلفة تحت شعار « الدور المستقبلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى توطين تكنولوجيا مياه الشرب.

وأكد المهندس مصطفي الشيمي ،رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة سعى الشركة للمشاركة في هذه المعارض والمؤتمرات الدولية، تماشياً مع خطة الدولة للاستفادة من الخبرات الدولية بهدف نقل وتوطين صناعة المياه ومضخات المياه والاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتطورة فى مجال المياه وحوكمة البيانات، وتوفير خدمات عالية الجودة.

وأشار إلى أن مثل هذه المعارض فرصة لاظهار التقنيات الجديدة وأحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في مختلف قطاعات الشركة مثل دور التحول الرقمى فى تفعيل تكنولوجيا البيانات الضخمة للدفع نحو إدارة ذكية ومستدامة لشبكات المياه فى مصر ، وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة منظومة مياه الشرب.

مياة القاهرة
مياة القاهرة

 


مياه الشرب

القاهرة

معالجة المياه

تنقية المياه



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