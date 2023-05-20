اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مايو 2023 03:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بسبب فريضة الحج..

"مصر للطيران" توجل إصدار تذاكر لحاملى تأشيرة الزيارة على رحلات جدة والمدينة

السبت، 20 مايو 2023 01:39 م
"مصر للطيران" توجل إصدار تذاكر لحاملى تأشيرة الزيارة على رحلات جدة والمدينة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مصر للطيران، أنه وفقًا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى السعودي بعدم دخول حاملى تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2023/1444 ، فقد أصدرت الشركة تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أى راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة إعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023.
 
وحددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبني الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023 ، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن  من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

موسم الحج



الموضوعات المتعلقة

فى ذكرى إنشائه الـ60.. أبرز إنجازات مطار القاهرة الدولى.. تطوير منظومة سيور الحقائب بأحدث الأنظمة الأمنية.. رفع كفاءة مبانى الركاب وتأمينها بأحدث كاميرات المراقبة.. إنشاء مشاية كهربائية ومحطة طاقة شمسية.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 12:00 ص

القابضة للمطارات تطلق مسابقة مطار القاهرة فى ذاكرة السينما

الخميس، 18 مايو 2023 11:51 ص

تاريخ عريق.. 60 عاماً على إنشاء مطار القاهرة الدولى.. من قاعدة جوية عسكرية إلى بوابة مصر الأولى.. افتتحه عبد الناصر عام 1963.. حمل اسم "باين فليد" ثم مطار فاروق الأول ليصبح الأول إفريقيا فى خدمة حركة السفر

الخميس، 18 مايو 2023 01:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة