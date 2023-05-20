مصرع عامل فى حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالشرقية

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول " السيد ع ك" 39 عاما مقيم كفر صقر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق التل أمام كوبرى العباسة نطاق مركز أبو حماد، مما أسفر عن مصرع عامل، تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزى، تم رفع أثار الحادث من الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.