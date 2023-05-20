مدينة أسوان تسترد أكثر من 7 آلاف متر ضمن الموجة الـ21 للإزالات

أسوان - صلاح المسن

تواصل الموجة الـ 21 للإزالات، حملات الإزالة المستمرة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمحافظة أسوان، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

في نفس السياق، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بقيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بتنفيذ 22 قرار إزالة بمساحة 7629 م2 وذلك بنطاق حى شرق المدينة، منها 11 قرار إزالة إدارى بمساحة 1380 م2، وأيضاً إزالة 11 حالة فورية بمساحة 6249 م2، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية والحى، مدعمين بالمعدات الثقيلة، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برفع العديد من الإشغالات من شارع بورسعيد، ومصادرة المضبوطات، وإزالة مبنى مخالف بحى وسط المدينة، كما تم إزالة حالة تعدى على قطعة أرض زراعية بالتعاون مع مسئولي الزراعة بمساحة 175 م2.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإزالة مبنى مخالف تم رصده عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية وادى خريت مقام بالطوب الأبيض بمساحة 200 م2، وبإرتفاع 1.5 متر، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنظيم حملة لرفع الإشغالات بالمدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة بشوارع المدينة.