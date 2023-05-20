مدير شباب القليوبية يتابع التزام حمامات السباحة بعوامل الأمن والسلامة.. صور

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، التزام حمامات السباحة بمراكز الشباب بعوامل الأمن والسلامة والكود المصري الخاص بتأمين المسطحات المائية "الشواطئ وحمامات السباحة"، والذي أطلقته اللجنة التنفيذية لمبادرة "مصر بلا غرقى" برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشملت المتابعة حمام سباحة مركز شباب منطى الذي تم انشاؤه بنظام حق الانتفاع Bot بتكلفة إنشائية تقدر بنحو 2 مليون جنيه، وقيمة إيجارية تقدر بنحو 12 ألف جنيه شهريا، كما شملت المتابعة حمام سباحة مركز شباب الخصوص التابع لإدارة شباب الخانكة في مرحلته التجريبية على أن يتم افتتاحه في بداية شهر يونيو من العام الجاري، وتقدر القيمة الإنشائية بنحو 4 مليون جنيها، وقيمة إيجارية شهرية تقدر بنحو 25 ألف جنيه شهريا.

ووجه الصبروط، بضرورة التزام المراكز بتوفير عوامل الأمن والسلامة ومراجعة معالجة مياه الحمام والالتزام بمواعيد الفتح والغلق وفقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، ووجود المنقذين المؤهلين بحمامات السباحة حرصا على سلامة المترددين.



أحد حمامات السباحة بالقليوبية



جانب من الجولة



خلال الجولة بحمامات السباحة