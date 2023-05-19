اليوم السابع
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الجمعة، 19 مايو 2023 08:12 م
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حفل ختام دورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 06:56 م
حفل ختام دورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ.. صور ختام دورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد نادى كفرالشيخ الرياضى، وقائع حفل ختام دوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ، حيث استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد سليمان، أمين صندوق الإتحاد، والدكتور محمد سادات، عضو مجلس إدارة الإتحاد، جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، حفل ختام دوري الإتحاد العام بمحافظة كفر الشيخ برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

بدأت مراسم حفل ختام دوري الإتحاد العام، بطابور عرض للفرق المشاركة على أنغام الفرقة الموسيقية، تلاها كلمة ترحيب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برئيس الإتحاد العام، والضيوف ووجه العزازى، الشكر فى كلمته لوكيل الوزارة، ووكيلى المديرية ومديرى إدارات التنمية الرياضية والفرعية، والزملاء القائمين على تنظيم فاعليات الختام مشيداً بالجهد المبذول والتنظيم المتميز للفاعلية .

تشهد فاعليات ختام دوري الإتحاد العام بالمحافظة منافسات فرق تنس الطاولة والكرة الطائرة بنادى كفر الشيخ الرياضي  وكرة القدم و تحكيم معارض منتجات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب كفر الشيخ بحضور الحكام الرياضيين من فريق عمل إدارة التنمية الرياضية والأداء الرياضى، وتمنح الفرق الفائزة كأس الاتحاد فى ختام المنافسات بحفل تكريم الفرق المقام بالنادى يسلمه رئيس الاتحاد، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ .

العروض في فل الاختتام
العروض في فل الاختتام

 

بعض من المشاركين
بعض من المشاركين

 

جانب من العرض
جانب من العرض

 

حفل ختام دورى الإتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ
حفل ختام دورى الإتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ

 

مباراة في تنس الطاولة
مباراة في تنس الطاولة

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

دورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر

وزارة الشباب والرياضة



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