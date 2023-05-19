حفل ختام دورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد نادى كفرالشيخ الرياضى، وقائع حفل ختام دوري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ، حيث استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد سليمان، أمين صندوق الإتحاد، والدكتور محمد سادات، عضو مجلس إدارة الإتحاد، جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، حفل ختام دوري الإتحاد العام بمحافظة كفر الشيخ برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

بدأت مراسم حفل ختام دوري الإتحاد العام، بطابور عرض للفرق المشاركة على أنغام الفرقة الموسيقية، تلاها كلمة ترحيب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برئيس الإتحاد العام، والضيوف ووجه العزازى، الشكر فى كلمته لوكيل الوزارة، ووكيلى المديرية ومديرى إدارات التنمية الرياضية والفرعية، والزملاء القائمين على تنظيم فاعليات الختام مشيداً بالجهد المبذول والتنظيم المتميز للفاعلية .

تشهد فاعليات ختام دوري الإتحاد العام بالمحافظة منافسات فرق تنس الطاولة والكرة الطائرة بنادى كفر الشيخ الرياضي وكرة القدم و تحكيم معارض منتجات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب كفر الشيخ بحضور الحكام الرياضيين من فريق عمل إدارة التنمية الرياضية والأداء الرياضى، وتمنح الفرق الفائزة كأس الاتحاد فى ختام المنافسات بحفل تكريم الفرق المقام بالنادى يسلمه رئيس الاتحاد، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ .



العروض في فل الاختتام



بعض من المشاركين



جانب من العرض



حفل ختام دورى الإتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ