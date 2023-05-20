مدير تضامن الأقصر يعلن إطلاق "صك الأضحية بالتقسيط" .. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد حسين بغدادى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن إطلاق حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، حيث تهدف للتيسير على المضحين من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم، ولإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً فى محافظة الأقصر خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محمد حسين بغدادى، فى بيان صحفى، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما تقدمه من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بالأقصر.

أما عن قيمة صكوك الأضاحى لهذا العام 2023، بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 4800 جنيه ويمكن تقسيطها ليدفع المتبرع 1170 جنيه في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيه شهريا لمدة 11شهر، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300 جنيها في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11شهر، وقيمة الصك 8100 جنيه فى العجل البلدي يدفع المتبرع 1500 جنيه في أول مرة ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11شهر، كما تقوم أيضا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

الجدير بالذكر أن "صك الأضحية" هو مشروع إنساني خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وتم إطلاقه لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وبخاصة النائية منها.