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محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

السبت، 20 مايو 2023 01:23 م
محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الإعدادية
كتب -أحمد الزغبي

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تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، بدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الثالث الإعدادي، والاطمئنان جاهزية اللجان، يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمروعبد المجيد رئيس مرسي مطروح، حيث أدى 11113 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم في عدد 117 لجنة اليوم السبت 20 مايو في مادة اللغة العربية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 25 مايو 2023 من خلال 117 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

واطمأن محافظ مطروح خلال تفقده للجان الامتحانات بمجمع مدارس القصر، ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بمرسي مطروح على توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التأكد من الطلاب حول وضع الامتحانات من المناهج الدراسية وفي مستوى الطلاب.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على مدار الساعة وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الإعدادية
محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الإعدادية

 

محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الشهادة الاعدادية

 

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

 

 

 

 

 


 

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