محافظة مطروح تستعد لموسم الصيف بتكثيف الخدمات من حملات تجميل ورصف للطرق

كتب - أحمد الزغبي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بالإسراع في إنهاء أعمال الاستعداد لموسم الصيف السياحى، مع تكثيف الجهود للظهور بالشكل اللائق لأهالي وزوار المحافظة، وتأمين توفير الخدمات مع أهمية موسم الصيف، كمصدر اقتصادي لأهالي مطروح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، مع عدد من رؤساء ومديري القطاعات والاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع في إنهاء أعمال رصف طريق السلوم بعدما تمالانتهاء من إعادة الشئ لأصله، وكذلك سرعة الانتهاء من رصف الجزء المتبقي من شارع الإمام مالك، وكذلك الإسراع في توصيل خط شبكة الغاز الطبيعى لمجمع المخابز بالكيلو 7، بما يعمل على توفير الوقود وتأمين استمرارية تشغيل عمل المخبز، وكذلك مديرية الإسكان بالإسراع في أعمال إنشاء العمارات السكنية بالسلوم .

وأشاد محافظ مطروح بجهود منظومة إدارة الأملاك بالمحافظة في بحث وإنهاء مزيد من عقود تقنين الأراضي وفقا للقانون 144 لسنة 2017 بما يعمل على مزيد من الاستقرار للمواطنين.