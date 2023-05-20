محافظ كفر الشيخ يصدر قرارا بغلق منشأتين 15 يوماً لضبط قمح مدعم بهما

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً حمل رقم 981، مكون من3 مواد، المادة الأولى غلق منشأتين لمدة 15يوماً، لضبط الحملة المشتركة بين مديرية التموين ومباحث التموين أكثر من 10 أطنان قمح بهما، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم إغلاق المنشأتين شهراً، والمادة الثانية على مديرية التموين والتجارة الداخلية متابعة تنفيذ المحاضر المحررة ضد المنشأتين، والمادة الثالثة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وذلك لمخالفة المنشأتين قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 لسنة 2023 الخاص بضوابط تسويق القمح المحلي موسم 2023،وقيامهم بخلط القمح المحلي بأعلاف.

وتضمن القرار غلق مصنع أعلاف الثريا بقرية كفر المرازقة التابعة لمركز قلين، لضبط 4 طن و900 كيلو قمح بالمصنع، وتحرر المحضر رقم 2442 جنح مركز قلين، وغلق مدشة حبوب بقرية قمسيون شرق، التابعة لمركز مطوبس وضبط 5 أطنان و 865 كيلو قمح، وتحرر المحضر رقم 854 جنح مركز مطوبس.

وكانت الحملة المشتركة بين التموين ومباحث التموين برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت من ضبط أكثر من 10 أطنان قمح بالمنشآتين، وجرى التحفظ على المضبوطات.