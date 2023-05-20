محافظ بني سويف: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل بالثانوية بـ399 لجنة

بنى سويف- هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن انتظام أعمال امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2022/2023، والتي اُستأنفت اليوم السبت بأداء طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر، بإجمالي يزيد عن 61 ألف طالباً وطالبة داخل 310 لجان، وذلك بالتزامن مع امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية، بأداء طلاب الصف الأول الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء بإجمالي يزيد عن 16 ألف طالبا وطالبة في 89 مدرسة ثانوي على مستوى المحافظة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى قيام وكيل الوزارة محمد عبد التواب بجولة، صباح اليوم، تفقد خلالها عدداً من اللجان بمدارس تابعة لإدارة تعليم الواسطى ، شملت لجان مدارس "كوم ادريجة الإعدادية المشتركة ، محمود حسن الاعدادية بنين ، جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي"، للاطمئنان على استمرار توفير كافة الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، و تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان ، حيث اطمأن من الطلاب، خلال تفقده اللجان، على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

وخلال الزيارة، أثنى وكيل التعليم على الانضباط بلجان مدرسة كوم ادريجة الاعدادية المشتركة، معرباً عن تقديره وشكره للمشاركين في أعمال الامتحانات باللجنة وذلك لانضباط اللجنة والالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مشدداً على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أية أعمال أو ممارسات تؤثر على سير الامتحانات وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب التي يتم رصدها ، وبصفة خاصة فيما يتعلق باصطحاب التليفون داخل اللجان.

كما جدد "عبد التواب" تأكيداته بتطبيق التعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين.