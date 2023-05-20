اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمنطقة دائرى الأوقاف بحي المطرية.. صور

السبت، 20 مايو 2023 11:09 ص
محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمنطقة دائرى الأوقاف بحي المطرية.. صور محافظ القاهرة يتفثد إزالة 44 عقار بالمطرية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير بمنطقة دائرى الأوقاف بحي المطرية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وبحضور اللواء خالد شحاتة رئيس حي المطرية ، حيث يتم تنفيذ إزالة لعدد (44) عقار بمنطقة دائرى الأوقاف بمنطقة المطرية ، مع صرف التعويضات اللازمة للسكان ، و ذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها .
 
وشهدت منطقة المطرية شرق القاهرة أعمال تطوير كبيرة، منها تطوير منطقة داير الأوقاف وميدان المسلة - والذى يضم مسلة سنوسرت الأول - حيث سيتم تغيير محيط المكان بالكامل، وذلك من خلال إزالة عدد من العقارات المطلة على المسلة الفرعونية والتى تحجب الرؤية عن الأثر، لوضعها على خريطة السياحة .
 
وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
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القاهرة

محور داير الاوقاف

مسلة المطرية

ميدان المسلة

المطرية

حي المطرية



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