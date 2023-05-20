محافظ الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الزيات.. صور

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت مدارس علي بن أبي طالب ونبيل القيعي بقرية الدلجمون مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمحاسب عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

واطمئن محافظ الغربية على انتظام اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب داخل مدرسة علي ابن أبي طالب والتي تضم 8 لجان بها 145 طالب، الشهيد نبيل القيعي وتضم 22 لجنة بها 445 طالب.

كما تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية انتظام الامتحانات في كافة اللجان، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس الموافق الخامس والعشرين من مايو الجاري، حيث سيؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 90496 طالب وطالبة في 408 لجنة، فيما يؤدي 1978 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة، موجها وكيل الوزارة، بمتابعة الموقف وحتى نهاية اليوم، كما وجه رؤساء المراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.

ومن جانبه، أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التوجيه لجميع العاملين في اللجان بالالتزام بنشرة الموانع الصادرة من المديرية، والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.