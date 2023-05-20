محافظ الشرقية: جميع لجان الإعدادية بدأت بموعدها ولا شكاوى من اللغة العربية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية لعدد من لجان الشهادة الإعدادية بالزقازيق وبلبيس، للاطمئنان على سير اللجان.

وقال محافظ الشرقية لـ"اليوم السابع"، إنه حرص علي تفقد اللجان للاطمئنان على سير اللجان، مؤكد أن جميع اللجان وعددها 761 لجنة علي مستوي 20 إدارة تضم 138 الف طالب وطالبة، بدأت في موعدها المحدد الساعة التاسعة، دون أي تاخير، وأنه تابع مع غرفة العمليات منذ الصباح الباكر، وصول أوراق و كراسات الأسئلة للجان، ووجود زائرة صحية بكل لجنة، ومتابعة أعمال التطهير باللجان والنظافة بمحيط كل مدرسة، مضيفا أن هناك متابعة أولية ساعة بساعة لكل اللجان، وتأمين نقل كراسات الاجابات للكتترول بحراسة أمنية، لافتا أن أعمال التصحيح تبدأ عقب انتهاء الامتحانات.

واكد المحافظ أن الغرفة لم تتلقي أي شكاوي من طلاب من صعوبة الامتحان.

ويكمل محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية التعليم، أنه تنفيذا للتعليمات الوزارية، تم التأكيد علي أعمال التطهير باللجان واتخاذ الاجراءات الوقائية، كذلك منع دخول الهاتف المحمول للجان، للحافظ علي الطلاب، لحين انتهاء مدة الامتحان، مؤكدا على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية،كما شدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.

كذلك تم التنسيق مع مديريةالصحة، للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .