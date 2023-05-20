لمنع ظهور البثور فى الصيف.. إليك 9 علاجات فعالة منها زيت شجرة الشاي

يمكن أن يؤدي موسم الصيف إلى التعرق وزيادة إفراز الدهون والعديد من مشاكل البشرة الأخرى، يمكن أن تكون البثور مشكلة جلدية محبطة ،ولكن هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في منع وتقليل ظهورها، يمكن أن تكون العلاجات المنزلية وسيلة فعالة لإدارة البثور لأنها تستخدم مكونات طبيعية متوفرة بسهولة في المنزل، وفعالة من حيث التكلفة ، ولها آثار جانبية أقل مقارنة بالأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية، وإليك أكثر العلاجات المنزلية فعالية التي يمكنك تجربتها هذا الصيف، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
لمنع ظهور البثور فى الصيف.. إليك 9 علاجات فعالة منها زيت شجرة الشايالسبت، 20 مايو 2023 05:00 م
زيت شجرة الشاى
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