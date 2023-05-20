للتعامل مع فترة بعد الولادة.. 5 أطعمة هتجدد نشاطك وطاقتك

كتبت ميرفت رشاد

الفترة التي تلي الولادة يخضع جسم المرأة لتغيرات جسدية وعاطفية وهرمونية كبيرة، إنه وقت التكيف لكل من الأم والطفل خلال هذه الفترة ، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تعزيز الشفاء وتوفير العناصر الغذائية ودعم الرضاعة الطبيعية.

بعد الولادة ، يحتاج الجسم إلى العناصر الغذائية الأساسية للشفاء والتعافي يمكن أن تساعد التغذية السليمة الجسم على التعافي بسرعة ، وزيادة مستويات الطاقة ، وتقليل التعب ، ومنع المضاعفات مثل فقر الدم ، إلى جانب ذلك ، تتطلب الرضاعة الطبيعية سعرات حرارية ومغذيات إضافية، لمساعدتك على التعافي بشكل أفضل بعد الولادة ، إليك بعض الأطعمة

التى تغذي وتجدد نشاطك من الداخل إلى الخارج وتعزز طاقتك بعد الولادة ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".



5 أطعمة من شأنها أن تساعدك على التعامل مع ما بعد الولادة:

العدس الهندى

يحتوي العدس الهندى ، Moong dal على معادن مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم وكذلك الألياف وفيتامين B6 والفولات. تساعد فيتامينات ب المعقدة في تكسير الكربوهيدرات وتعطيك دفعة للطاقة

2. اللوز

اللوز مصدر كبير للبروتين عالي الجودة والألياف والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، إنها مليئة بفيتامينات ب التي تساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة.

3. بذور قرع العسل المحمص

تعد بذور اليقطين مصدرًا ممتازًا للطاقة لفترات طويلة بفضل محتوى المغنيسيوم والدهون الصحية والألياف المملوءة.

4. البابايا

فاكهة البابايا الاستوائية هي مصدر جيد للسكريات الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز والسكروز ، والتي يمتصها الجسم بسهولة ويمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي البابايا على إنزيمات مثل غراء وكيموبابين ، والتي يمكن أن تساعد في الهضم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية. يمكن أن يساعد ذلك الجسم على الاستفادة بشكل أفضل من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام ، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة.

5. السمن

التعب هو أحد الأعراض الشائعة لنقص أوميجا 3 الكامن ، وبالتالي فإن تعزيز نظامك الغذائي بالسمن (مصدر غني بالأوميجا 3) يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الطاقة لديك.