لص يرشد عن المتهمين بشراء السيارات المسروقة وبيعها قطع غيار في عابدين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه في منطقة عابدين بالقاهرة، لاتهامه بسرقة سيارة، أنه تخصص في سرقة السيارات المركونة بالشوارع العامة، باستخدام مفتاح مصطنع، حيث يمتلك الخبرة للتعامل مع السيارة والاستيلاء عليها.

وأضاف أنه استولى على السيارة وباعها لأحد الأشخاص، حيث تحصل عليها منه بسعر لا يتناسب مع قيمتها الأصلية لعلمه أنها مسروقة، وأشار إلى ارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب.

كما أرشد عن شخص آخر من عملاءه باع له سيارة مسروقة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين بتهمة شراء السيارات المسروقة، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما أن السيارات مبلغ بسرقتها، وأنهما يتوليان تقطيعها، وبيعها قطع غيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم، وباكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعـة "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد 2 مفتاح سيارة – هاتف محمول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة السيارات بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى السيارتين بالبيع لدى عميليه "سيئ النية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حيث تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما أقر أحدهما بقيامه بتقطيع السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع لتجار الخردة.، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.