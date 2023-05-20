لافروف: روسيا مضطرة للرد بحزم وثبات على الحرب المعلنة ضدها

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف "إن بلاده مضطرة للرد بحزم وثبات على الحرب، التى أعلنها الغرب ضدها".



وأضاف لافروف ،خلال اجتماع الدورة الـ31 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" اليوم السبت: "يتعين على الجميع أن يدركوا أن روسيا مجبرة على الرد بحزم وثبات على الحرب، التي أُعلنت علينا"، مشيرا إلى أن هذا العداء ينبع من الجانب الآخر الذي يحاول وضع المتاريس، التي تفصل بين من يريد أن يعيش بعقله ولصالح شعوبه ومن يريد أن يعيش على حساب الآخرين، منتقدا قرارات قمة مجموعة السبع في هيروشيما الرامية إلى الردع المزدوج لروسيا والصين. وأشار لافروف إلى أن المسار الغربي، الذي اعتمدته السياسة الخارجية الروسية حتى وقت قريب، استنفد نفسه تماما، موضحا أن بلاده دخلت مرحلة المواجهة الحادة مع كتلة عدوانية مكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".



وشدد على أن هذه الكتلة وضعت نصب عينيها هدفا مكشوفا وصريحا، هو الانتصار على روسيا في ساحة المعركة وشطبها كمنافس جيوسياسي، منبها إلى أنه يتم في الغرب وبشكل علني بحث ومناقشة سيناريوهات لتقسيم بلاده.



وأكد لافروف أن الولايات المتحدة تطبق نظرية وممارسة "بوتقة الانصهار" على أوروبا ومناطق أخرى من العالم، مما يجبرهم على العيش وفقا لقواعد "المليار الذهبى"، مشددا على أن عملية التخلي عن الدولار بدأت في العالم عمليا.