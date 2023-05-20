اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مايو 2023 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الشرقية: تحرير 4 محاضر لطلاب حاولوا الغش فى امتحان اللغة العربية

السبت، 20 مايو 2023 11:42 ص
تعليم الشرقية: تحرير 4 محاضر لطلاب حاولوا الغش فى امتحان اللغة العربية امتحانات - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه قد تم رصد 4 محاولات للغش فى امتحان مادة اللغة العربية بواسطة الهاتف المحمول داخل اللجان، وذلك بعد نصف ساعة من بداية امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بنطاق الإدارات التعليمية بلبيس وفاقوس وأبو كبير وإدارة شرق الزقازيق.
 
وأوضح المصدر أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن جميع اللجان انطلق فيها الامتحان في تمام التاسعة صباحًا دون أية تأخيرات.
 
وانطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية للعام الدراسي 2022 - 2023، وسط إجراءات تأمينية واحترازية مشددة.
 
وأكد محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني من امحتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 بلغ 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم قد استعدت جيدًا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، وسط تأكيد على الالتزام بالضوابط التي أقرتها الوزارة للعملية الامتحانية.
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد على ضرورة توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، لافتًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير جميع الإمكانات لإنجاح الامتحانات.
 
 
 
 

 


امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الصف الثالث الاعدادي عربى

امتحانات الصف الثالث الاعدادي تجريبى

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

اليوم السابع بلس

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة القليوبية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 عربي

pdfامتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني تجريبى

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة