اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 02:28 م
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قطع المياه بقرى منية النصر بالدقهلية 8 ساعات السبت القادم لأعمال الصيانة

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:21 م
قطع المياه بقرى منية النصر بالدقهلية 8 ساعات السبت القادم لأعمال الصيانة قطع المياة
الدقهليه شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى منية النصر شمال المحافظة وهم (برمبال الجديدة - برمبال القديمة - ميت عاصم - كفر علام - الرياض - الكردي - النزل - الجنينة) وذلك يوم السبت 20/5/2023 من الساعة 9.00 صباحاً وحتى 5 مساءاً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بمرفق مياه منية النصر.
 
و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.
 
وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة منية النصر لمتابعة أعمال الصيانة مع الشركة، وتوصيل المياه فور الانتهاء من الأعمال. 
 
 
 
 

 


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