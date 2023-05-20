فى أول زيارة له.. سلطان عمان يصل مصر غدًا

إيمان حنا

يزور سلطان عمان هيثم ين طارق القاهرة، غدا الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، وهى الزيارة الأولى التى يؤديها السلطان منذ توليه مقاليد الحكم فى يناير من عام 2020.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني، فى وقت سابق، بيانا حول هذه الزيارة التاريخية، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألمح البيان إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، موضحا أن زيارة السلطان هيثم تأتى تأكيدًا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما.

وأكد بيان البلاط، أن فعاليات الزيارة تشمل التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقى بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات؛ وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويضم الوفد المرافق للسلطان هيثم فى زيارته إلى مصر كلا من، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني و الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجـيـة و سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتــب الخـاص وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني وقيس بن محمد اليــوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.