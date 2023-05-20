غلق طريق 26 يوليو من ميت عقبة حتى نفق وادى النيل.. تفاصيل الطرق البديلة

كتبت - مرام محمد

أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور منذ قليل، طريق 26 يوليو كليا أمام حركة المرور، وذلك بداية من منطقة ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادى النيل؛ لرفع كفاءة طبقة الأسفلت بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر والقيام برفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة (بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر).

وأوضحت المحافظة أن أعمال الغلق تستمر لمدة (يومين) ابتداء من السـاعة 12 صباح السبت الموافق 2023/5/20 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/5/21، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

أولا: حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً الى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى طريق 26 يوليو الرئيسي إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.