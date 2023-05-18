محافظة الجيزة تعلن فرص عمل بالقرية الذكية.. والمؤهل يبدأ من شهادة محو الأمية

كتبت – مرام محمد

كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة توافر فرص عمل بإحدى شركات الأنظمة الأمنية، موضحا شروط ومزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:-

-الوظائف المطلوبة: مراقبين أمن داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

-المؤهل: بداية من محو أمية.

-السن: من 18 حتى 55 سنة.

-مدة العمل: 12 ساعة.

-الإجارات: 26 يوم عمل و4 أيام إجازة.

-المزايا: سكن بالهرم – مواصلات من ميدان الجيزة.

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

الجدير بالذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب كان قد نظم ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب بمزايا تأمينية وحوافز شهرية، في الوظائف الآتية: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 40 عاما - شرط الخبر في مجال الفاست فود) - عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن من 35 عاما - خبرة أو بدون).