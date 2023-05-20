طلاب "جنوب الوادى" ينظمون ممرا شرفيا لأستاذ جامعى فى نهاية فترة عمله.. صور

كتب - عبد الله صلاح السبيع - صابر سعيد

فى لفتة إنسانية تشير إلى العرفان ورد الجميل، نظم طلاب كلية العلاج الطبيعى ب جامعة جنوب الوادى بقنا، ممرا شرفيا لأستاذ لهم بالكلية، وذلك فى آخر يوم عمل له بالجامعة، وختام محاضراته فيها، بعد قرار نقله للتدريس فى جامعة أخرى.

وفاجأ الطلاب من الصفوف المختلفة، أستاذهم الدكتور محمد على سرحان، أستاذ مساعد العلاج الطبيعى بجامعة جنوب الوادى، بالاصطفاف فى صفين، واستقبلوه بالتصفيق الحار، أثناء خروجه من إحدى قاعات الكلية عقب انتهاءه من آخر محاضراته بجامعة جنوب الوادى، بعد صدور قرار نقله للعمل بجامعة قناة السويس.

وقدم عددا من طلاب العلاج الطبيعى بجنوب الوادى، الورود وهدايا عينية وتذكارية لمعلمهم المحبوب والذى اعتبروه أكثر تأثيرا وحرصا على مصلحة الطلاب، وهو ما قابله المعلم الجامعى بالشكر والامتنان لأبنائه الطلاب بعد أن دمعت عينيه فرحا بما قدمه الطلاب له.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ثمن الدكتور محمد على سرحان، أستاذ مساعد العلاج الطبيعى تخصص العظام، ما قام به طلاب كلية العلاج الطبيعى، مؤكدا أنه يبادلهم نفس الشعور بالحب والاحترام المتبادل بين الطالب ومعلمه، معلقا: "ما كان من القلب يصل إلى القلب".

وأشار إلى أن طلاب الصعيد فى جامعة جنوب الوادى، هم بطبعهم كرماء معترفين بالجميل محبين أساتذتهم ومقدرين للعلم، وما قاموا به من ممر شرفى مع معلم مغادر لأسوار الجامعة يشير إلى أصلهم الطيب فى المقام الأول وتأثرهم بالحصيلة العلمية وليس هدفهم مصلحة معينة، موضحا أنهم رأوا صدق المعلم فى الأقوال والأفعال لذلك تولد لديهم هذا الحب تجاه معلمهم واعتبروه قدوة لهم، وعلق قائلا: "كنت حازم معهم حزم الأب مع ابنه، لذلك كنت لهم أبا ومعلما فى نفس الوقت".

من جانبهم، عبر طلاب كلية العلاج الطبيعى جامعة جنوب الوادى، عن تأثرهم بوداع معلمهم الذى تعلقوا بأسلوبه وتأثروا بكلماته وطريقة شرحه المبسط، مؤكدين أن الممر الشرفى أقل ما يمكن تقديمه للدكتور محمد سرحان الذى بذل وقته وجهده لدعم الكلية وطلابها وساهم فى تأسيسها قبل 8 دفعات سابقة، كما ساهم أيضاً فى افتتاح وحدة العلاج الطبيعى بالمستشفى الجامعى بقنا، والتى تخدم محافظات صعيد مصر بشكل عام.

وأوضح الطلاب، أن الدكتور سرحان أثر فيهم بعلمه وأسلوبه للدرجة التى يحفظون فيها كلماته خلال المحاضرات، ويحثهم على الاهتمام بصحة المريض وعدم أذيته، ومن أبرز مقولاته: "الامتحان الحقيقى هو العيان والذى سيمتحنك هو الله" و"إياك ان توجع مريضا فصحيح اليوم مريض الغد" و"شعار جنوب الوادى هو أخلاق علم عمل".

يشار إلى أن الدكتور محمد على محمد سرحان، من أبناء محافظة الشرقية، مواليد 1979، حاصل على بكالوريوس العلاج الطبيعى جامعة القاهرة 2001، وحصل على درجة الماجستير من جامعة القاهرة خلال عام 2009، وحصل على الدكتوراة تخصص عظام سنة 2015، ثم حصل على "البورد الأمريكى" للعلاج الطبيعى عام 2018، ثم أستاذ مساعد للعلاج الطبيعى سنة 2022.