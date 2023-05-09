الكشف على 641 حالة بقافلة جنوب الوادى لقرية الساحل بنجع حمادى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية بشرية إلى قرية الساحل بنجع حمادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



قال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قامت بالكشف على 641 حالة مرضية في مختلف التخصصات الطبية بواقع "90 تخصص أمراض الباطنة العامة،137 رمد، 142 عظام، 87 أنف وأذن وحنجرة، 75 أطفال و105جلدية، وحالتين نفسية وعصبية، كما تم بحث 3 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار نصاري، إلى أن متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قاموا بعمل ندوة توعية بمخاطر الادمان وطرق العلاج لأهالي القرية.

