طلاب جامعة المنوفية في زيارة للمشروعات التنموية العملاقة بتوشكى.. صور

شارك طلاب جامعة المنوفية ضمن وفد شباب المحافظة فى زيارة إلى المشروعات التنموية العملاقة التى يتم تنفيذها بتوشكى وذلك ضمن مبادرة "شوف بنفسك".

تأتى المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعزيز قيم الولاء والانتماء وتوعية الطلاب والشباب بالمشروعات القومية العملاقة التى أنجزتها الدولة فى مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد على أن طلاب جامعة المنوفية يشاركون فى زيارة وفد شباب المحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية العملاقة التى تمت والتى تتم بتوشكى ضمن المشروع القومى لتنمية جنوب الوادى بمحافظة أسوان حيث يعد أول وفد شبابى طلابى على مستوى محافظات الدلتا، مؤكدا على حرص الجامعة على تنظيم الرحلات العلمية والتدريبية والثقافية للطلاب لزيادة وعيهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم التنسيق بين المحافظة وشركة مدكور لتفعيل مبادرة " شوف بنفسك " التى أطلقتها القوات المسلحة المصرية وإرسال وفد شبابى وطلابى للتعرف على حجم الإنجازات بتوشكى ومشاهدتها على أرض الواقع، موجهًا وفد شباب المحافظة بضرورة نقل ما شاهدوه ولمسوه من إنجازات لأصدقائهم وعائلاتهم ليؤكدوا أن دولتهم تسير فى خطى صحيحة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

وعقد اللواء توفيق سامى رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الاراضى الصحراوية لقاء تعريفى بالوفد لعدد من المشروعات التى تم تفقدها أثناء الزيارة، وتم عرض فيلم تسجيلى عن حجم الإنجازات التى تم تنفيذها على الواقع بتوشكى.

كما تفقد وفد شباب المحافظة بتفقد منطقة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى والتى تضم اكبر مزرعة تمور على مستوى العالم على مساحة ما يقرب من 12 ألف و500فدان، وتض المزرعة ما يقرب من 2.4 مليون نخلة، كما تفقد الوفد منطقة حصاد القمح، وشاهد تجربة حية للمعدات اثناء حصاده، فيما تم تفقد محطات الطرمبات بقوة 12 طرمبة اوتوماتيكية التشغيل تعمل وبطاقة 20 ألف م3 ساعة وفى ختام البرنامج تم تنفيذ رحله للمناطق الأثرية الموجودة بأسوان.

شارك طلاب جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وطارق كمال إبراهيم مدير إدارة إعداد القادة برعاية الشباب.

ورافق وفد الشباب خلال الزيارة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسامة مدكور المدير الإدارى لشركة مدكور للمشروعات، ومحمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية، والنائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب، والنائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ.