طلاب الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد يؤدون امتحانى الدراسات والحاسب دون شكاوى

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أنه وفق الجداول المعلنة ستختتم غدا الأحد الامتحانات بأداء الطلاب الامتحان بمادة العلوم، مشددا على ضرورة الالتزام بكل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدى بحزم لأى محاولات للغش أو أى تجاوزات قد تعوق سير منظومة العمل.

وفى سياق متصل، انتظم طلاب الدبلومات فى الامتحانات العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية 2022_ 2023 دون أى معوقات، وتابع وكيل التعليم بالمحافظة أعمال الامتحانات من غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية والمرتبطة مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ومحافظة الوادى الجديد وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأشار مدير التعليم بالمحافظة، إلى أن الامتحانات تأتى على دفعات لجميع التخصصات وفق الجداول المعلنة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم تذليها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة .