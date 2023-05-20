وكيل "تعليم دمياط" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة العمليات

دمياط معتز الشربيني

تابع المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ،اليوم السبت، انطلاق الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي 2022/2023م،

ومن داخل غرفة العمليات بديوان المديرية تابع وكيل الوزارة بدء أداء الامتحانات بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 هى التعليم المزدوج 549 طالب وطالبة والتعليم التجارى 2602 طالب وطالبة والتعليم الصناعي 7582 طالب وطالب والتعليم الزراعى 572 طالب وطالبة والتعليم الفندقي 106 طالب وطالبة باجمالي 11411 طالب وطالبة علي مستوى المحافظة.

وأشار "عبد الرؤوف" أن تعليم دمياط، قامت بتجهيز 31 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دمياط متمنيا لهم التوفيق.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الامتحانية.