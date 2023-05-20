اليوم السابع
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وكيل "تعليم دمياط" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة العمليات

السبت، 20 مايو 2023 12:49 م
وكيل "تعليم دمياط" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة العمليات وكيل "تعليم دمياط" يتابع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية
دمياط معتز الشربيني

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تابع المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،اليوم السبت، انطلاق الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي 2022/2023م، 
 
ومن داخل غرفة العمليات بديوان المديرية تابع وكيل الوزارة بدء أداء الامتحانات بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة.
 
وأوضح  "وكيل الوزارة" أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 هى التعليم المزدوج  549 طالب وطالبة والتعليم التجارى  2602 طالب وطالبة والتعليم الصناعي 7582 طالب وطالب والتعليم الزراعى  572 طالب وطالبة والتعليم الفندقي 106 طالب وطالبة باجمالي  11411 طالب وطالبة علي مستوى المحافظة.
 
وأشار "عبد الرؤوف" أن تعليم دمياط، قامت بتجهيز 31 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دمياط متمنيا لهم التوفيق.
 
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الامتحانية.

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