ضبط 10 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 20 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 119 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 10 أطنان و900 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى.
كما تم الانتهاء من تحصين 316 ألفا و53 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و308 آلاف و333 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى للتحصين، فضلا عن تنظيم 880 ندوة وجولة إرشادية.
يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة