اليوم السابع
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ضبط المتهم بسرقة سيارات فى القاهرة بـ" المفتاح المصطنع "

السبت، 20 مايو 2023 12:07 م
ضبط المتهم بسرقة سيارات فى القاهرة بـ" المفتاح المصطنع " سرقه، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد 2 مفتاح سيارة – هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.
 
وأقر المتهم بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى  السيارتين بالبيع لدى عميليه "سيئى النية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ليتم ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما أقر أحدهما بقيامه بتقطيع السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع لتجار الخردة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

سرقة السيارات

اخبار الحوادث

عقوبة السرقة

مصر القديمة



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