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وفاة متهم بـ"إيصال أمانه" فى قاعة محكمة جنح قسم أول أسيوط

السبت، 20 مايو 2023 11:57 ص
وفاة متهم بـ"إيصال أمانه" فى قاعة محكمة جنح قسم أول أسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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توفي متهم بقاعة محكمة جنح مستأنف قسم أول أسيوط اليوم السبت، بعد أن أصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية أثناء عرضه علي ذمة قضية إيصال أمانة.
 
تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من تمركز تامين مجمع محاكم أسيوط يفيد وفاة " أحمد . ش . ع "،  50 عاما، المتهم بقضية إيصال أمانة أثناء عرضه على دائرة جنح مستأنف أول أسيوط بمبنى المحكمة القديمة أثناء معارضة استئنافيه له، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام ، وتحرر محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات. 
 

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