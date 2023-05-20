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ضبط المتهم بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الجيزة

السبت، 20 مايو 2023 10:23 ص
ضبط المتهم بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تشاجر شخصين وإصابة أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن شابا اعتدى على طالب بسلاح أبيض، وتسبب في إصابته بوجهه، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الاعتداء، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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